Ascolti TV | Giovedì 2 marzo 2023 Che Dio ci Aiuti vince con il 21 5% 4 | 2 mln | GF Vip 19 4% 2 | 5 mln | Formigli 5 5% supera Del Debbio 5 3%

(Di venerdì 3 marzo 2023) Che Dio ci7 Nella serata di ieri,, su Rai1 Che Dio ci7 ha conquistato 4.203.000 spettatori pari al 21.5% di share (primo episodio a 4.500.000 e il 21.2%, secondo episodio a 3.907.000 e il 21.9%). Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.574.000 spettatori con uno share del 19.4% (Night a 1.077.000 e il 28.4%, Live a 649.000 e il 19.6%). Su Rai2 John Wick 3 – Pareabellum è la scelta di 715.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 ha raccolto 1.099.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Splendida Cornice è seguito da 951.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 818.000 spettatori (5.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 834.000 spettatori pari al 5.5%. Su Tv8 4 Hotel segna 295.000 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : #AscoltiTV | Giovedì 2 marzo 2023· Che Dio ci Aiuti vince con il 21.5% (4,2 mln), GF Vip 19.4% (2,5 mln), Formigl… - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sra bene #chediociaiuti - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (giovedì 2 marzo 2023) li trovate qui ?? - occhio_notizie : Ascolti tv di giovedì 2 marzo 2023: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. La fiction Che Dio ci aiuti contro il Grande F… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Giovedì 2 marzo 2023. Che Dio ci aiuti al 21,5%, GFVIP al 19,4% -

tv2 marzo 2023: preserale e access prime time Rai Uno: Soliti Ignoti hanno totalizzato spettatori con il% di share; Canale5: Striscia la Notizina ha convinto persone con il% di share;...Colpo di Rai 1 .2 marzo il primo canale della tv di Stato si prende il preserale e l'access prime time, con '...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 2 marzo: Che Dio ci ...TV " Nella prima serata di ieri,2 marzo 2023, il Grande Fratello Vip è andato in onda con la sua trentottesima puntata puntata trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa ...