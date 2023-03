Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 2 marzo 2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 2 marzo 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince ancora la prima serata la fiction Che Dio ci aiuti 7 su Rai1 con una media di 4,2 milioni di spettatori, mentre la puntata del Grande Fratello VIP cala rispetto alla scorsa settimana, con 2,6 milioni di spettatori. Ancora una piccola crescita per Splendida Cornice su Rai3. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Che Dio ci aiuti 7 ha totalizzato 4500 spettatori (21,18% di share) nel primo episodio e 3907 (21,84%) nel secondo. La puntata del reality Grande Fratello VIP su Canale5 ha conquistato in media 2574 spettatori (share 19,35%). Il film Harry Potter e i doni della ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 3 marzo 2023)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince ancora la prima serata la fiction Che Dio ci aiuti 7 su Rai1 con una media di 4,2 milioni di spettatori, mentre la puntata del Grande Fratello VIP cala rispetto alla scorsa settimana, con 2,6 milioni di spettatori. Ancora una piccola crescita per Splendida Cornice su Rai3.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Che Dio ci aiuti 7 ha totalizzato 4500 spettatori (21,18% di share) nel primo episodio e 3907 (21,84%) nel secondo. La puntata del reality Grande Fratello VIP su Canale5 ha conquistato in media 2574 spettatori (share 19,35%). Il film Harry Potter e i doni della ...

