Ascolti Tv 2 marzo 2023 | Che Dio ci Aiuti tiene a distanza il Gf Vip

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Ascolti 2 marzo, quanto ha fatto la 38esima puntata del Grande Fratello Vip - TeleVisionaro : RT @fabiofabbretti: #CheDioCiAiuti7 sale a 4,2 mln (21.5%), #GFVIP cala a 2,5 mln (19.4%), #Piazzapulita (5.5%) supera #DrittoeRovescio (5.… - infoitsport : Ascolti Tv 2 marzo 2023: Che Dio Ci Aiuti batte il GF Vip - variabile_ : RT @fabiofabbretti: #CheDioCiAiuti7 sale a 4,2 mln (21.5%), #GFVIP cala a 2,5 mln (19.4%), #Piazzapulita (5.5%) supera #DrittoeRovescio (5.… - MondoTV241 : Ascolti TV di giovedì 2 marzo 2023: Che Dio ci aiuti supera il GF VIP, bene Harry Potter #ascoltitv -

Tv , giovedì 22023, in prima serata su Rai1 Che Dio ci Aiuti settima stagione ha conquistato una media di 4.203.000 spettatori pari al 21.5% di share (primo episodio a 4.500.000 e il 21.Che Dio ci aiuti 7 asfalta il Grande Fratello Vip: ecco glidi giovedì 22023 Vediamo, quindi, in modo preciso glidel reality condotto da Alfonso Signorini e della settima ...Nonostante qualche disco d'oro e i milioni diraggiunti con il progetto mio e di Silent Bob,... "BELLISSIMO" di EGREEN interamente prodotto e curato da SICK BUDD esce oggi venerdì 3su ...

Ascolti tv di mercoledì 1 marzo 2023: Bohemian Rhapsody (14.6%), Michelle Impossibile & Friends (17.3%), Chi l’ha visto (12.2%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

L'appuntamento con Buongiorno mamma 2 torna in onda venerdì 10 marzo con la messa in onda della quinta puntata ... Numeri che hanno permesso alla Serie TV di poter vincere la gara degli ascolti nel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...