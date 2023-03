As Roma | presentato ricorso per la squalifica di Mourinho

(Di venerdì 3 marzo 2023) Laha depositato quest’oggi ilcontro ladi due giornate assegnate al tecnico Josè. Il club ritiene la sanzione totalmente ingiusta, sperando di ottenere l’annullamento integrale della punizione. La risposta è attesa entro il pomeriggio di domani. Per quanto riguarda invece l’inchiesta della procura federale questa mattina c’è stato un supplemento d’indagine con le audizioni di tre componenti dello staff giallorosso, Vito Scala, Maurizio Lombardo e del medico Manara, ascoltati come testimoni. SportFace.

- sportface2016 : #AsRoma: presentato ricorso per la squalifica di #Mourinho -

La Roma alle 16 di questo pomeriggio ha presentato ufficialmente il ricorso per la squalifica di due giornate data a José Mourinho dopo i fatti di Cremonese-Roma e la lite col quarto uomo Marco Serra. mentre, come da protocollo, José Mourinho è stato squalificato per due turni, a partire da Roma-Juventus, in programma domenica sera all'Olimpico.

ROMA - La Roma alle 16 di questo pomeriggio ha presentato ufficialmente il ricorso per la squalifica di due giornate data a José Mourinho dopo i fatti di Cremonese-Roma e la lite col quarto uomo Marco ...