Artisti e creativi di tutta Europa chiedono l'introduzione di un "training right" (Di venerdì 3 marzo 2023) Le richieste di EGAIR per la Commissione Europea sono chiare: un "training right" da inserire nell'ambito dell'AI Act per regolamentare lo sfruttamento dei dati e delle opere creative da parte delle società di AI. Chi sono quelli di EGAIR (che sta per IR, European Guild for Artificial Intelligence Regulation)? In breve – verrà approfondito poi in un altro dei pezzi del monografico di oggi – si tratta di un progetto a livello europeo che ha preso vita dall'iniziativa tutta italiana del fumettista Lorenzo Ceccotti e di MeFu – Mestieri del Fumetto (associazione che punta a valorizzare le opere di autrici e autori di fumetti). L'obiettivo di EGAIR – che ha riunito i professionisti di tutti i settori creativi a livello europeo – è quello di intervenire sulla proposta di regolamento della Commissione Europea che tratta ...

