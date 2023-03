Arrestata una sorella del boss Messina Denaro | il gip | “Lo ha protetto per anni”

(Di venerdì 3 marzo 2023) Su mandato della procura di Palermo i carabinieri del Reparto operativo speciale (Ros) hanno arrestato RosaliadelMatteo, venerdì 3 marzo. Le ipotesi di reato di cui la donna dovrà rispondere di fronte ai magistrati è di associazione mafiosa. Per gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato peril fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la ‘cassa’ della ‘famiglia’ e la rete di trasmissione dei ‘pizzini’. In questo modo consentendo al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunghissima latitanza. Rosaliaè statadal Ros dei carabinieriIl pizzino nella sedia È stato un appunto dettagliato sulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luc1396 : RT @reportdifesa: Carabinieri: controlli nel quartiere Trionfale. Una persona arrestata e 3 denunciate. Sequestrate piante di marijuana e m… - reportdifesa : Carabinieri: controlli nel quartiere Trionfale. Una persona arrestata e 3 denunciate. Sequestrate piante di marijua… - Marapiffi : @itsmeback_ Vabbè ?? già una che è per la liberalizzazione delle droghe andrebbe arrestata subito !! - lacittanews : Una sorta di “manifesto” di Matteo Messina Denaro è stato trovato in casa della sorella Rosalia, che è stata arrest… - reportdifesa : ROMA. Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale hanno eseguito una serie di controlli nei q… -

Rosalia Messina Denaro è statadai carabinieri del Ros per associazione mafiosa. La sorella del capomafia Matteo Messina ...hanno scoperto un vano cavo all'interno della gamba disedia , ...... Rosalia,all'alba di oggi con l'accusa di essere aiutato per anni il fratello a ... 'Hanno costruitogrande bugia per il popolo, noi il male loro il bene. Hanno affamato la nostra terra ...... Rosalia,all'alba di oggi con l'accusa di avere aiutato per anni il fratello a sottrarsi ...rinvenuti nella casa familiare Rosalia non esitava a scagliarsi inoltre contro i contenuti di...

Messina Denaro, arrestata la sorella Rosalia | Un suo "pizzino" portò alla cattura del boss TGCOM

Quindici misure cautelari, di cui 11 in carcere e 4 ai domiciliari, sono state eseguite in nottata da cento poliziotti impegnati a Messina in una vasta operazione antidroga coordinata dalla Direzione ...Indagine sulle frodi telematiche che vede nella veste di vittime diversi istituti di credito e i loro correntisti ...