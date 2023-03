Arrestata sorella di Messina Denaro. nei 'pizzini' tra i due segnali e trucchi per una latitanza a chilometro zero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Arrestata Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss. «Era lei che gestiva i suoi pizzini» - Agenzia_Ansa : Arrestata Rosalia, sorella del boss Matteo Messina Denaro. Accusata di associazione mafiosa. Un suo pizzino scopert… - petergomezblog : Matteo Messina Denaro, arrestata la sorella del boss Rosalia: “Gestiva la cassa della famiglia e la trasmissione d… - TV2000it : Arrestata #Rosalia, la sorella del boss #MessinaDenaro #3marzo #Tv2000 @tg2000it #mafia - emiliofederico1 : Arrestata la sorella del capo mafia Matteo Messina Denaro il figlio è il marito se non sbaglio sono entrambi in gal… -

- Rosalia Messina Denaro è accusata di associazione mafiosa per aver aiutato il boss a sottrarsi alla cattura nella sua lunghissima latitanza. La donna smistava anche i pizzini per la gestione dell'...2' DI LETTURA PALERMO - Il diario clinico di Matteo Messina Denaro era nascosto in casa dellaRosalia ,oggi . Un pizzino arrotolato e infilato dentro la gamba di una sedia in alluminio. Credeva che lì, in caso di controllo, non lo avrebbero scovato. Si sbagliava. I ......- - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery - Liliana Segre riceve la laurea ad honorem dall'Università di Bologna - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshowLA...

Arrestata Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo - Cronaca Agenzia ANSA

"Pizzini" che, messi insieme, costituivano il diario clinico del paziente oncologico Andrea Bonafede, l'alias usato da Matteo Messina Denaro. A custodire ...Tra i messaggi ritrovati a casa della sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, arrestata dai carabinieri del Ros con l'accusa di associazione mafiosa, ce n'è uno risalente al 15 dicembre del 2013, i ...