Arrestata Rosalia Messina Denaro | sorella del boss Gestiva affari e comunicazioni

(Di venerdì 3 marzo 2023) Sferrato un altro duro colpo alla cellula mafiosa dei: i carabinieri del Ros hanno tratto in arrestodelMatteo e custode dei segreti della sua latitanza. Secondo le indagini delle forze dell’ordine, sarebbe stata proprio lei in questi anni a gestire “cassa e pizzini”, portando avanti i contatti e le attività del. L’operazione è stata portata avanti dal Gip Alfredo Montalto, coadiuvato dal procuratore De Lucia e dell’aggiunto Paolo Guido. Un altro tassello pronto a ricostruire gli elementi di una latitanza trentennale e complessa come quella di Matteo. Sull’arresto si è espresso il Gip di Palermo, Alfredo Montalto: “Risulta inconfutabilmente ...

Venerdì i carabinieri hanno arrestato la sorella di Matteo Messina Denaro,, sospettata di aver aiutato per anni il più importante ...Che i rapporti con la figlia naturale Lorenza del boss Matteo Messina Denaro non fossero buoni era noto. La riprova è in un pizzino del capomafia trovato alla sorella,oggi. dai carabinieri. Il capomafia racconta di aver letto il necrologio che la nipote del mafioso Leonardo Bonafede aveva fatto dopo la morte del nonno. "Ah, questa ragazza è ...si incontrava con Matteo' 'La progressione investigativa che ha condotto allo storico risultato della cattura dell' ultimo grande stragista è stato originato da uno scritto, improvvidamente ...

Che i rapporti fra Matteo Messina Denaro e sua figlia Lorenza Alagna non siano mai stati buoni è ormai cosa nota. Ma a testimoniarlo ulteriormente è in un pizzino del ...