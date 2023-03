Arrestata Rosalia Messina Denaro | la sorella del boss gestiva i suoi rapporti con i mafiosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Arrestata Rosalia, la sorella del boss Messina Denaro: gestiva la cassa e i pizzini - petergomezblog : Arrestata Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss. «Era lei che gestiva i suoi pizzini» - fanpage : È stata arrestata Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro: - tempoweb : 'Gestiva la cassa del #boss'. Arrestata #Rosalia, la sorella di #MessinaDenaro #3marzo - ilriformista : ‘Rosetta’ Messina Denaro è accusata di aver provveduto ai soldi necessari alla latitanza e di aver gestito i ‘pizzi… -

Ergastolo "bianco"detta Rosetta, la maggiore delle quattro sorelle di Messina Denaro, è madre di Lorenza Guttadauro, avvocato che, dal giorno del suo arresto, assiste il capomafia, e moglie ...La sorella di Matteo Messina Denaro, chiamata in famiglia Rosetta ma il cui vero nome è, custodiva i segreti della sua latitanza . Questa mattina, è statadai carabinieri del Ros nella storica abitazione di famiglia a Castelvetrano, in via Alberto Mario. Il procuratore ...... ha eseguito oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di...

Messina Denaro, arrestata la sorella Rosalia: gestiva la cassa di famiglia e la rete dei pizzini del boss ilmessaggero.it

La sorella di Matteo Messina Denaro, chiamata in famiglia Rosetta ma il cui vero nome è Rosalia, custodiva i segreti della sua latitanza. Questa mattina, è stata arrestata dai carabinieri del Ros nell ...Pur se sepolti dagli ergastoli e da centinaia di anni di carcere, indagati da sempre e per questo costretti a una maniacale cautela, non hanno mai abiurato la «fede» mafiosa. Una ...