Arrestata Rosalia Messina Denaro | a casa sua l’indizio che ha permesso di arrestare il superboss

(Di venerdì 3 marzo 2023), sorella di Matteo, è finita in manette con l’accusa di aver aiutato il capomafia a tenere i rapporti con i suoi uomini durante la latitanza. Secondo gli investigatori avrebbe gestito per conto del fratello la cassa di famiglia e la rete di trasmissione dei cosiddetti pizzini, aiutando il boss durante la latitanza. L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arrestata Rosalia, sorella del boss Matteo Messina Denaro. Accusata di associazione mafiosa. Un suo pizzino scopert… - HuffPostItalia : Arrestata Rosalia, la sorella del boss Messina Denaro: gestiva la cassa e i pizzini - fanpage : C'è anche un vero e proprio manifesto di Cosa Nostra nei pizzini inviati da Matteo Messina Denaro alla sorella Rosa… - masterx_iulm : Arrestata Rosalia #MessinaDenaro, #sorella del boss Matteo. L’identità della donna scoperta grazie a un “#pizzino”.… - stranifattinews : Arrestata Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro. Spuntano i pizzini: “Noi sopraffatti da uno Stato che non... -

ARTICOLO PRECEDENTEMessina Denaro, sorella del boss. Gestiva affari e comunicazioni ARTICOLO SUCCESSIVO GDF Salerno: scoperti trasferimenti illeciti di denaro per oltre 300.000 ...E oggi, venerdì 3 marzo, c'è stata un'ulteriore svolta: è statala sorella del boss. '... il quale ha spiegato che la donna in questione è, la prima delle sorelle di Matteo Messina ...A sostegno di questa tesi non c'è solo l'arresto diMessina Denaro, la sorella del boss di ...2005 fu la prima donna di mafia a diventare collaboratrice di giustizia per poi essere...

Rosalia Messina Denaro, arrestata la sorella del boss Matteo. A casa sua scoperto il pizzino che ha portato a… La Repubblica

Rosetta, quando si trattava di cose di famiglia. Fragolone, quando doveva occuparsi degli affari del clan. È stata questa, secondo gli investigatori, la doppia vita degli ultimi anni di Rosalia Messin ...Palermo, 3 mar. (askanews) - Un altro membro del clan Messina Denaro finisce in carcere. E' stata arrestata Rosalia Messina Denaro, 68 anni, una delle sorelle di Matteo. Fa parte di una lunga lista di ...