Arrestata Rosalia Messina Denaro | a casa sua l’indizio che ha permesso di arrestare il superboss

(Di venerdì 3 marzo 2023), sorella di Matteo, è finita in manette con l’accusa di aver aiutato il capomafia a tenere i rapporti con i suoi uomini durante la latitanza. Secondo gli investigatori avrebbe gestito per conto del fratello la cassa di famiglia e la rete di trasmissione dei cosiddetti pizzini, aiutando il boss durante la latitanza. L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Arrestata Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss: il nome in codice «Fragolone» e la gestione della cassa - petergomezblog : Arrestata Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss. «Era lei che gestiva i suoi pizzini» - petergomezblog : Matteo Messina Denaro, arrestata la sorella del boss Rosalia: “Gestiva la cassa della famiglia e la trasmissione d… - Alessan67153720 : RT @riktroiani: +++ La sorella di Matteo #MessinaDenaro, Rosalia, è stata arrestata dai carabinieri del Ros con l'accusa di associazione ma… - TV2000it : RT @TV2000it: Arrestata #Rosalia, la sorella del boss #MessinaDenaro #3marzo #Tv2000 @tg2000it #mafia -

... dall'aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, hanno ritrovato nella casa di Castelvetrano della sorella, alias 'Fragolone',questa mattina per ...Messina Denaro è accusata di associazione mafiosa per aver aiutato il boss a sottrarsi alla cattura nella sua lunghissima latitanza. La donna smistava anche i pizzini per la gestione dell'...E' statadai carabinieri del Ros a Castelvetrano, con l'accusa di associazione mafiosa,Denaro, la sorella del boss Matteo Messina Denaro. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di ...

Rosalia Messina Denaro, arrestata la sorella del boss Matteo. A casa sua scoperto il pizzino che ha portato a… La Repubblica

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2f18ca9b-302-d862-3baa-70ebdc0a9a5 ...hanno ritrovato nella casa di Castelvetrano della sorella Rosalia, alias "Fragolone", arrestata questa mattina per mafia. L'incipit è chiaro: "Essere incriminati di mafiosità, arrivati a questo punto, ...