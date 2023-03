Arrestata la sorella di Messina Denaro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 marzo 2023) I carabinieri del Ros, con il supporto del comando provinciale carabinieri di Trapani e dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico di Rosaliadel boss finito i manette il 16 gennaio scorso. Rosariaè indagata per associazione mafiosa. A dicembre il Ros trovò in casa delladel boss un pizzino Rosalia, riferisce in una nota l’Arma dei carabinieri, è indagata per associazione di tipo mafioso. “L’operazione costituisce prosecuzione dell’indagine che lo scorso 16 gennaio ha consentito di catturare a Palermo il latitante ...