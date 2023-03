Arrestata la sorella di Messina Denaro Il Gip | Lo ha assistito nella latitanza  

(Di venerdì 3 marzo 2023) AGI -dai carabinieri del Ros ladel capomafia Matteo, Rosalia, che è accusata di associazione mafiosa. Avrebbe favorito, secondo la procura guidata da Maurizio De Lucia, ladel fratello, la circolazione dei 'pizzini' e la gestione delle ampie risorse economiche. Il provvedimento a carico delladel boss catturato il 16 gennaio scorso dopo 30 anni dia Palermo, è stato disposto dal gip Alfredo Montalto, che ha accolto la richiesta del procuratore De Lucia e dell'aggiunto Paolo Guido. In azione i Ros, i carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sicilia. Secondo i magistrati Rosalia avrebbe fornito aiuto per anni al fratello durante la sua ...

Avrebbe inoltre gestito per suo conto la "cassa" della "famiglia" e la rete di trasmissione dei 'pizzini', consentendo così al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga ...Da Francesco Messina Denaro, morto da latitante il 30 novembre 1998, e il cui cadavere venne fatto ritrovare, già vestito di tutto punto per il funerale, nelle campagne tra Castelvetrano e Mazara del ...