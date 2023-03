Arrestata la sorella di Messina Denaro Gestiva la ' cassa' dell' organizzazione

(Di venerdì 3 marzo 2023) Rosaliadetta Rosetta è stataall'alba di oggi nella sua abitazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani dai carabinieri del Ros. Per lei,maggiore del padrino ...

Rosalia Messina Denaro detta Rosetta è stataall'alba di oggi nella sua abitazione di Castelvetrano, in provincia di Trapani dai carabinieri del Ros. Per lei,maggiore del padrino mafioso l'accusa è di associazione mafiosa. Leggi Anche Matteo Messina Denaro,ladel boss Rosalia: 'Gestiva la cassa della famiglia e la trasmissione dei pizzini' Anche nel caso di Guttadauro "la mela non cade lontano", ...

I Carabinieri del Ros hanno arrestato a Castelvetrano, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L'inchiesta è s ...Rosalia Messina Denaro, sorella del boss Matteo, è stata arrestata con l'accusa di associazione mafiosa: ecco chi è e cosa ha fatto secondo gli inquirenti ...