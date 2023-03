(Di venerdì 3 marzo 2023) TRAPANI (ITALPRESS) – E' stataladel boss Matteo, Rosalia. Si tratta della madre di Lorenza Guttadauro, avvocato che assiste il boss. La donna è accusata di associazione mafiosa e secondo gli inquirenti avrebbe aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura. Avrebbe gestito anche la “” e la rete dei, consentendo quindi al boss di comunicare con i suoi uomini nel corso della sua lunga latitanza. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Al momento sono in corso perquisioni. – foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Arrestata Rosalia, la sorella del boss Messina Denaro: gestiva la cassa e i pizzini - petergomezblog : Arrestata Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss. «Era lei che gestiva i suoi pizzini» - fanpage : È stata arrestata Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro: - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Arrestata la sorella di Messina Denaro, gestiva cassa e pizzini - - Italpress : Arrestata la sorella di Messina Denaro, gestiva cassa e pizzini -

Messina Denaro,laRosalia. 'Gestiva la cassa e i 'pizzini' del boss' Suore e preti diventano digitali: 'Vangelo da diffondere sul web'. E ora si può 'chattare' con Padre Pio Sergio ...- I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, ladel boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il ...In manette Rosalia,maggiore del capomafia, con l'accusa di associazione mafiosa I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, ladel boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura ...

Arrestata Rosalia Matteo Messina Denaro, sorella del boss - Cronaca Agenzia ANSA

TRAPANI. I carabinieri del Ros hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, la sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secon ...I carabinieri del Ros hanno arrestato Rosalia, detta Rosetta, sorella del boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L’accusa è quella di associazione mafiosa. Secondo la Procura di Palermo la donna avrebbe ...