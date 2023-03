Arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro Gestiva la cassa del clan | è stato un suo pizzino a incastrare il superboss Il nome in codice “Fragolone”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Arrestata Rosalia, la sorella del boss Messina Denaro: gestiva la cassa e i pizzini - petergomezblog : Arrestata Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss. «Era lei che gestiva i suoi pizzini» - fanpage : È stata arrestata Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro: - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Arrestata sorella di Messina Denaro, le immagini della perquisizione - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Arrestata sorella di Messina Denaro, le immagini della perquisizione - -

I carabinieri del raggruppamento operativo speciale (Ros) hanno arrestato, con l'accusa di associazione mafiosa, ladel boss Matteo Messina Denaro, Rosalia. L'inchiesta stata coordinata dalla Procura di Palermo. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e ...HA AIUTATO PER ANNI IL FRATELLO LATITANTE 03 marzo 2023 09:41 Fotogallery - Messina Denaro,laRosalia - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisciRosalia Messina Denaro, l'ordinanza svela il suo ruolo Cassiera, messaggera, 'custode' dei pizzini. Così viene descritta Rosalia Messina Denaro, ladel bossoggi, nell'ordinanza di custodia cautelare. Il ruolo della donna, da tutti conosciuta come 'Rosetta', è associato ad una "molteplicità dei compiti dei quali nel corso degli ...

Arrestata Rosalia Matteo Messina Denaro, sorella del boss - Cronaca Agenzia ANSA

Questa mattina i carabinieri del Ros hanno arrestato Rosalia Messina Denaro, la maggiore delle quattro sorelle del boss latitante catturato lo scorso 16 gennaio a Palermo, con l’accusa di associazione ...In uno dei pizzini trovati in possesso della sorella Rosalia, arrestata oggi a Palermo, Matteo Messina Denaro esprime rabbia nei confronti della ...