Armi | energia e commercio | Meloni rilancia i rapporti tra Italia ed Emirati

(Di venerdì 3 marzo 2023) Una dichiarazione d'intenti sul partenariato strategico, una sulla cooperazione rafforzata nell'ambito della Cop28, e un accordo di cooperazione fra Eni e la compagnia petrolifera nazionale Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) che coprirà molteplici ambiti della transizione energetica. Queste le intese che saranno siglate domani in occasione della visita della presidente del Consiglio, Giorgia, negliarabi uniti (Eau). Oltre ai temi legati ae ambiente, ad Abu Dhabi però si discute anche del nodo legato alla guerra in Ucraina. Il messaggio che Roma porta nel paese del Golfo, secondo quanto si apprende, è molto simile a quello già espresso ieri in occasione dell'incontro col premier indiano Narendra Modi. Anche gli Eau devono adoperarsi per svolgere un ruolo attivo nel processo di pace. Un messaggio positivo, ...

