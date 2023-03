Arianna Fontana chiede di riaprire le indagini: “Sono stata presa di mira durante gli allenamenti” (Di venerdì 3 marzo 2023) durante le Olimpiadi di Pechino, lo scorso anno, accusò alcuni atleti italiani di averla “puntata”, di proposito, durante gli allenamenti, per farla cadere e farle male. Così Arianna Fontana aveva voluto manifestare tutto il suo malessere e le sue frizioni con la Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio). Tensioni che Sono esplose poco più di un mese fa, quando la campionessa di short track (è l’atleta italiana più medagliata dei Giochi olimpici) aveva perfino fatto intendere che avrebbe potuto non rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Al centro della lite con la Federazione da sempre la sua scelta di prendere come tecnico il proprio marito, Anthony Lobello. E poi quelle accuse di “atleti maschi che mi puntavano in allenamento, cercando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023)le Olimpiadi di Pechino, lo scorso anno, accusò alcuni atleti italiani di averla “puntata”, di proposito,gli, per farla cadere e farle male. Cosìaveva voluto manifestare tutto il suo malessere e le sue frizioni con la Fisg (Federazione italiana sport del ghiaccio). Tensioni cheesplose poco più di un mese fa, quando la campionessa di short track (è l’atleta italiana più medagliata dei Giochi olimpici) aveva perfino fatto intendere che avrebbe potuto non rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Al centro della lite con la Federazione da sempre la sua scelta di prendere come tecnico il proprio marito, Anthony Lobello. E poi quelle accuse di “atleti maschi che mi puntavano in allenamento, cercando ...

