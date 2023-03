(Di venerdì 3 marzo 2023) Nella notte del 2 marzo due uomini hanno sparato 14 colpi di pistolaladi un, in quel momento chiuso, appartenente alla famiglia della moglie di Lionel, Antonella ...

La stellanon ha ancora commentato l'accaduto. 3 marzo 2023Nuovi guai per Leo Messi , il fuoriclasse 35enne deie Paris Saint Germain: arrivano dalla sua città natale Rosario , circa 300 km a nord di Buenos Aires. Nella giornata di ieri, giovedì 2 marzo, due malviventi hanno attaccato a colpi di ...e minacce sono stati lanciati all'indirizzo di Lionel Messi e la sua famiglia, vittime di un ...una moto e un "pizzino" in perfetto stile mafioso - ha scosso l'opinione pubblica non solo,...

Argentina, spari contro la vetrina del supermercato dei suoceri di Messi - Mondo Agenzia ANSA

Nella notte del 2 marzo due uomini hanno sparato 14 colpi di pistola contro la vetrina di un supermercato, in quel momento chiuso, appartenente alla famiglia della moglie di Lionel Messi, Antonella ...Pare che Leo Messi sia finito nei guai con la criminalità organizzata: due malviventi hanno aperto il fuoco contro il supermercato della moglie.