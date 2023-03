Argentina, si cerca un tecnico per l’Under 23: tra i candidati anche Cambiasso (Di venerdì 3 marzo 2023) La vittoria ai Mondiali in Qatar ha chiuso probabilmente un ciclo per l’Argentina, ma Lionel scaloni ha tutte le intenzioni di aprirne un altro. E si parte dal settore giovanile, con la federazione e il tecnico che sono alla ricerca del nome di colui che guiderà l’Under 23, impegnata nel preolimpico in Venezuela in vista di Parigi 2024. Secondo quarto riporta Olé, ci sarebbe l’idea di affidarsi a qualche giovane allenatore che abbia avuto un passato in Nazionale. Tra i candidati a prendere il posto di Mascherano c’è anche Esteban Cambiasso. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) La vittoria ai Mondiali in Qatar ha chiuso probabilmente un ciclo per l’, ma Lionel scaloni ha tutte le intenzioni di aprirne un altro. E si parte dal settore giovanile, con la federazione e ilche sono alla ridel nome di colui che guiderà23, impegnata nel preolimpico in Venezuela in vista di Parigi 2024. Secondo quarto riporta Olé, ci sarebbe l’idea di affidarsi a qualche giovane allenatore che abbia avuto un passato in Nazionale. Tra ia prendere il posto di Mascherano c’èEsteban. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilconte_dantes : V – La teoria “argentina”. Tale ipotesi, suggerita da Erasmo Recami (che aveva raccolto testimonianze di una sua pr… - Giulicat1512 : RT @lelleranitram: Chissà se #Piantedosi ha lontani parenti che, in cerca di un futuro migliore, sono emigrati in Germania, USA o Argentina… - blusewillis2 : RT @lelleranitram: Chissà se #Piantedosi ha lontani parenti che, in cerca di un futuro migliore, sono emigrati in Germania, USA o Argentina… - Vignitta55 : RT @lelleranitram: Chissà se #Piantedosi ha lontani parenti che, in cerca di un futuro migliore, sono emigrati in Germania, USA o Argentina… - lelleranitram : Chissà se #Piantedosi ha lontani parenti che, in cerca di un futuro migliore, sono emigrati in Germania, USA o Arge… -

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni puntate dal 6 al 10 marzo 2023 ... d'accordo con Veronica, tenta di rintracciare Carlos in Argentina. Come già sapete la Zanatta ha ... chiede aiuto e sostegno a Salvatore che cerca di starle vicino. Tra le ragazze si fa strada la ... Lula scommette sulla Cina - Paolo Manzo Global Times (organo del regime cinese) ha dato il benvenuto alla proposta di Brasile, Argentina e ... Cuba cerca la rielezione nel Consiglio per i diritti umani dell'Onu. Il ministro degli Esteri della ... Migranti: perché le persone lasciano il proprio paese E allora ti chiederai: ma perché rischiano tutto per venire qui! Scappare in cerca di un futuro ... quattro bambini che si trovano in quattro paesi diversi, Marocco, Kenya, Argentina e India, che ogni ... ... d'accordo con Veronica, tenta di rintracciare Carlos in. Come già sapete la Zanatta ha ... chiede aiuto e sostegno a Salvatore chedi starle vicino. Tra le ragazze si fa strada la ...Global Times (organo del regime cinese) ha dato il benvenuto alla proposta di Brasile,e ... Cubala rielezione nel Consiglio per i diritti umani dell'Onu. Il ministro degli Esteri della ...E allora ti chiederai: ma perché rischiano tutto per venire qui! Scappare indi un futuro ... quattro bambini che si trovano in quattro paesi diversi, Marocco, Kenya,e India, che ogni ... Argentina 1985 - La ricerca La ricerca Mega blackout in Argentina: mezzo Paese al buio per ore Un mega blackout causato da un incendio ha lasciato metà Argentina per diverse ore senza elettricità. La società statale per la distribuzione elettrica Transener ha riferito che al momento del blocco ... argentina, Messi: "ho realizzato un sogno inseguito con insistenza" "Per me e' stato fantastico realizzare il sogno che ho cercato con tanta insistenza. Grazie a Dio ho potuto vincere la Coppa del Mondo. Ringrazio ... Un mega blackout causato da un incendio ha lasciato metà Argentina per diverse ore senza elettricità. La società statale per la distribuzione elettrica Transener ha riferito che al momento del blocco ..."Per me e' stato fantastico realizzare il sogno che ho cercato con tanta insistenza. Grazie a Dio ho potuto vincere la Coppa del Mondo. Ringrazio ...