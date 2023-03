Argentina, non solo Lautaro Martinez tra i 35 convocati: ritorno per uno dell’Inter (Di venerdì 3 marzo 2023) L’Argentina torna in campo dopo la straordinaria vittoria al Mondiale in Qatar. Ovviamente presente Lautaro Martinez tre i 35 convocati di Lionel Scaloni ma per quanto riguarda l’Inter è stato convocato anche un altro giocatore. Per lui si tratta di un ritorno in Seleccion. ritorno TRA I convocati – Lautaro Martinez torna a giocare con la maglia dell’Argentina dopo la vittoria del Mondiale. L’attaccante dell’Inter è stato regolarmente convocato dal CT Lionel Scaloni per le prossime due sfide amichevoli contro Panama e Curacao. Ma non sarà l’unico dell’Inter ad essere convocato. Ritorna difatti il giovanissimo Valentin Carboni, dopo l’ultima apparizione dello scorso marzo 2022 insieme ... Leggi su inter-news (Di venerdì 3 marzo 2023) L’torna in campo dopo la straordinaria vittoria al Mondiale in Qatar. Ovviamente presentetre i 35di Lionel Scaloni ma per quanto riguarda l’Inter è stato convocato anche un altro giocatore. Per lui si tratta di unin Seleccion.TRA Itorna a giocare con la maglia dell’dopo la vittoria del Mondiale. L’attaccanteè stato regolarmente convocato dal CT Lionel Scaloni per le prossime due sfide amichevoli contro Panama e Curacao. Ma non sarà l’unicoad essere convocato. Ritorna difatti il giovanissimo Valentin Carboni, dopo l’ultima apparizione dello scorso marzo 2022 insieme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Trovo vergognoso e indegno di un paese democratico questo clima di repressione che a me personalmente fa venire all… - Gitro77 : Nel 2023 c'è ancora chi fa paragoni tra come sarebbe l'Italia fuori da UE ed Eurozona e l'Argentina che si è agganc… - Crisclaninter : #Argentina, i convocati per le amichevoli di marzo: oltre a #Lautaro c’è anche #Carboni,non convocato #correa. - OpenGDB : @90ordnasselA Convocazione tattica. Valentin Carboni aveva già giocato con l'under 21 italiana ????? La federazione argentina non è scema. - Fiorentinanews : L'#Argentina si prepara per due amichevoli: #Scaloni convoca #Gonzalez, ma non #Quarta. Confermato l'ex #Fiorentina… -