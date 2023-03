Arezzo | pene amputato Ma non era un tumore | solo un caso di sifilide Paziente vuole essere risarcito

(Di venerdì 3 marzo 2023) Un urologo dell'ospedale Santo Stefano dirischia il rinvio a giudizio: hailin un intervento chirurgico riuscito ma l'operazione non era da fare. Il, un uomo di 68 anni, non era affetto dama da una forma dicurabile con farmaci L'articolo proviene da Firenze Post.

Secondo quanto sostenuto dai legali del paziente, ilnon andava amputato. Ora, come riporta il Corriere di, il giudice dell'udienza preliminare Claudio Lara deve valutare il rinvio a ...Un grave caso di malasanità che ha provocato danni irreparabili: ad, un uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico di amputazione delper un sospetto tumore che, però, non c'era. Per questo motivo l'urologo che ha operato rischia ora di finire a ...Gli amputano ilin un intervento chirurgico riuscito ma l'operazione non era da fare, il paziente non era ... Ora, come riporta il Corriere di, il giudice dell'udienza preliminare Claudio ...

Un urologo dell'ospedale Santo Stefano di Arezzo rischia il rinvio a giudizio: ha amputato il pene in un intervento chirurgico riuscito ma l'operazione non era da fare. Il paziente, un uomo di 68 anni ...