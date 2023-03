Arbitri, Rocchi fa il punto sulla Serie A: “Lavoro straordinario, più decisioni sul campo” (Di venerdì 3 marzo 2023) Il designatore degli Arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, è intervenuto a Coverciano in occasione della consegna dei premi ‘Salvetti’. Ai giornalisti presenti ha così tracciato un bilancio del Lavoro in corso con i fischietti della CAN, sottolineando anche la continuità con le linee guida europee. “Rosetti sta sviluppando una certa filosofia in Uefa e noi cerchiamo di portarla avanti anche in Italia – spiega – Stiamo facendo un grande Lavoro in un momento di importante ricambio generazionale, devo fare i complimenti anche alle società che hanno capito che se gli Arbitri lavorano bene è un vantaggio per tutto il sistema.” A livello pratico, Rocchi spiega il suo approccio: “Ho iniziato da un anno e sto lavorando soprattutto sull’arbitro di ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 marzo 2023) Il designatore deglidiA eB, Gianluca, è intervenuto a Coverciano in occasione della consegna dei premi ‘Salvetti’. Ai giornalisti presenti ha così tracciato un bilancio delin corso con i fischietti della CAN, sottolineando anche la continuità con le linee guida europee. “Rosetti sta sviluppando una certa filosofia in Uefa e noi cerchiamo di portarla avanti anche in Italia – spiega – Stiamo facendo un grandein un momento di importante ricambio generazionale, devo fare i complimenti anche alle società che hanno capito che se glilavorano bene è un vantaggio per tutto il sistema.” A livello pratico,spiega il suo approccio: “Ho iniziato da un anno e sto lavorando soprattutto sull’arbitro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieA Il designatore arbitrale #Rocchi: 'Grande lavoro in un momento di ricambio generazionale' - manodedios1926 : RT @ZZiliani: Egr. ?@FIGC? (o FJGC?), egr. Presidente #Gravina, davvero non dite niente davanti al nuovo designatore #AIA (o AJA?) #Rocchi… - DottAmici : Va fischiato Maresca per 90 minuti. E con lui l'AIA di Rocchi perché devono capire che da domenica gli arbitri trov… - valkiller8 : Due infortuni agli arbitri in serie B. Escono Gariglio e Valeri sostituiti da due esordienti della serie C. Il seco… - ilbanale : @Andrea_82b15 @canedio1 Questa è calciopoli, gli arbitri coinvolti nel primo ( rocchi e trentalange in quel chievo… -