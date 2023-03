Apple investe un altro miliardo in Europa per sviluppare i chip del futuro (Di venerdì 3 marzo 2023) Apple ha messo sul piatto un ulteriore miliardo di euro per ampliare il suo centro europeo di sviluppo dei semiconduttori. A Monaco di Baviera sorgeranno tre nuovi centri r&d. ... Leggi su dday (Di venerdì 3 marzo 2023)ha messo sul piatto un ulterioredi euro per ampliare il suo centro europeo di sviluppo dei semiconduttori. A Monaco di Baviera sorgeranno tre nuovi centri r&d. ...

