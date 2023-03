Aperti al traffico ulteriori 8 km di strada sulla SS 407 Basentana (Di venerdì 3 marzo 2023) Oggi saranno , nei tratti ricadenti nei territori dei Comuni di Pisticci e Ferrandina, in provincia di Matera. In particolare, si tratta dei Tronchi D2 e D3 ricompresi tra il km 68+400 e il km 76+400 della SS407. L’assessore alle infrastrutture Donatella Merra ricorda in una nota stampa che “i lavori in questione, per € 7,54 milioni di euro finanziati con risorse FSC, hanno riguardato la riqualificazione del percorso stradale con l’installazione del nuovo spartitraffico centrale a sezione ridotta. Inoltre, sono stati completati, nei punti di interesse, le opere relative alla pavimentazione della banchina laterale, all’installazione delle barriere di sicurezza laterali e al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. I lavori della Basentana sono stati accelerati su impulso della Regione, affinché quello che era ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 3 marzo 2023) Oggi saranno , nei tratti ricadenti nei territori dei Comuni di Pisticci e Ferrandina, in provincia di Matera. In particolare, si tratta dei Tronchi D2 e D3 ricompresi tra il km 68+400 e il km 76+400 della SS407. L’assessore alle infrastrutture Donatella Merra ricorda in una nota stampa che “i lavori in questione, per € 7,54 milioni di euro finanziati con risorse FSC, hanno riguardato la riqualificazione del percorsole con l’installazione del nuovo sparticentrale a sezione ridotta. Inoltre, sono stati completati, nei punti di interesse, le opere relative alla pavimentazione della banchina laterale, all’installazione delle barriere di sicurezza laterali e al rifacimento della segnaleticale orizzontale. I lavori dellasono stati accelerati su impulso della Regione, affinché quello che era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jhonny_1968 : @Deputatipd Se tutto questo accade è solo colpa vostra con i porti aperti avete incentivato in collaborazione con l… - RiderSilvio : Enjoy Stelvio Valtellina 2023: i grandi passi aperti solo alle bici. Ecco le date… - GiorossiRed : RT @nmartinelli: @CarloCalenda Per chiudere le rotte illegali vanno aperte quelle legali e non è possibile farlo con i paesi da cui fuggono… - GranFondoITA : Bici da strada ??????? Enjoy Stelvio Valtellina 2023: i grandi passi aperti solo alle bici. Ecco le date…… - nmartinelli : @CarloCalenda Per chiudere le rotte illegali vanno aperte quelle legali e non è possibile farlo con i paesi da cui… -