Aperte le iscrizioni alle regate del Circolo Nautico Santa Margherita, si comincia con La Ottanta (Di venerdì 3 marzo 2023) La rotta offshore è tracciata: sono Aperte le iscrizioni alle regate organizzate dal Circolo Nautico Santa Margherita lungo il Mar Adriatico, sempre generoso di percorsi tecnici e scenari indimenticabili. L’annuncio della pubblicazione dei bandi è stato dato dal Presidente del Circolo Nautico Santa Margherita lo scorso sabato, ai soci riuniti per la tradizionale cena sociale. Il programma del Circolo Nautico Santa Margherita Gian Alberto Marcorin si è detto entusiasta delle ottime premesse per la nuova stagione e ha confermato l’impegno del CNSM “Anche quest’anno con le regate che compongono il Trofeo ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 3 marzo 2023) La rotta offshore è tracciata: sonoleorganizzate dallungo il Mar Adriatico, sempre generoso di percorsi tecnici e scenari indimenticabili. L’annuncio della pubblicazione dei bandi è stato dato dal Presidente dello scorso sabato, ai soci riuniti per la tradizionale cena sociale. Il programma delGian Alberto Marcorin si è detto entusiasta delle ottime premesse per la nuova stagione e ha confermato l’impegno del CNSM “Anche quest’anno con leche compongono il Trofeo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paleopatologia1 : Iscrizioni aperte per il #corsodiperfezionamento riguardante lo #studiodellemummie (edizione 2023). La scadenza per… - VelaVeneta : Aperte le iscrizioni alle regate del Circolo Nautico Santa Margherita, si comincia con La Ottanta - laviadelfare : APERTE LE ISCRIZIONI PER LA CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E LE LORO FAMIGLIE. Per le iscrizioni 30 giorni d… - CamCom_gov : Ai nastri di partenza la nuova edizione del corso executive “Logistica integrata e sistema doganale”, cofinanziato… - ConfartChAq : ?? Si svolgerà a partire dal 13 marzo, nella sede di Academy ForMe, il corso per #RSPP (Responsabile del Servizio di… -