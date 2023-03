Anticipazioni Amici 22, solo 15 posti su 17 per il Serale: ecco come sono state assegnate le maglie (Di venerdì 3 marzo 2023) Ultima puntata del pomeridiano di Amici 22 e le anticiopazioni rivelano che ci sono solo 15 posti disponibili su 17 per il Serale. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 marzo 2023) Ultima puntata del pomeridiano di22 e le anticiopazioni rivelano che ci15disponibili su 17 per il. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nodramaheree : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? BENEDETTA riceve un contratto come professionista per ballare con MATTIA, rimanendo così in casett… - nodramaheree : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? REGISTRAZIONE INIZIATA ?? #AMICI22 #amicispoiler - nodramaheree : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? è stato chiesto espressamente al pubblico di non esultare all’ingresso di maria, ma di applaudire… - nodramaheree : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? oggi si registra la ventitreesima ed ultima puntata del pomeridiano di #amici22 . a questa sera co… - RadioDueLaghi : Quali allievi hanno conquistato la maglia del Serale durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 22? Ecco tut… -