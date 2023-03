Anteprima Acer Swift 14 | il piccolo ma potente laptop

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 3 marzo 2023)al CES 2023 ha svelato la nuova gamma didella serie14, oggi, vi parleremo proprio di lui! Entrimao nel vivo dell’articolo Abbiamo provato per voi inil nuovo14,compatto dedicato agli studenti e non solo presentato al CES 2023. Rappresenta il piùdella casa, ma non per questo il meno, anzi, lui di potenza ne ha da vendere, ed è anche quello che colpisce di più in termini di versatilità. Specifichiamo che si tratta di un Hands-On, ovvero di un test in, il prodotto in questione non è ancora in versione definiva, motivo per il quale non è entrato nelle file produttive commerciali, prendete queste prime impressioni per ...