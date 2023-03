Ant-Man 3 | lo sceneggiatore respinge le critiche dei fan su MODOK | Quei figli di p*****a hanno torto

(Di venerdì 3 marzo 2023) Lodi Ant-Man and the Wasp: Quantumania è più fermo che mai sulla resa dinel film nonostante ledi molti fan. Jeff Loveness, lodi Ant-Man and the Wasp: Quantumania (non è la prima volta che lo vediamo commentare il film), è sceso in campo per difendere l'adattamento sul grande schermo di. In base ai commenti online e a vari articoli, sembra infatti che a moltissimi fan non sia piaciuto né il modo in cuiscritto la sua storia né la resa grafica del look sul grande schermo. In una recente intervista con Vital Thrills, lodi Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha scelto di difendere il modo in cuiè stato portato sul grande schermo, …

Durante una recente intervista con CB , lo sceneggiatore diand the Wasp: Quantumania Jeff Loveness ha parlato della stesura della sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty , lasciando intendere che Namor apparirà nel film. LEGGI - Black Panther: ...Non siamo abituati ad ammetterlo, ma sono giorni difficili per i Marvel Studios. L'ultimo capitolo di- ora al cinema - rappresenta il primo rallentamento nei piani della grande saga supereroistica, giunta con questo titolo alla quinta fase.and the Wasp: Quantumania è stato ...... considerata l'accoglienza piuttosto tiepida che ha accompagnato l'arrivo in salda diand the Wasp: Quantumania. Pur concedendo al film firmato da Peyton Reed tutte le scusanti legate all'...

Ant-Man 3: lo sceneggiatore spiega che una popolare teoria dei fan "non è tanto fuori strada" BadTaste.it Cinema

