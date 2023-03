Ant-Man 3 | Jonathan Majors sulle recensioni | Un risultato del genere non cambia il modo in cui mi vedo

(Di venerdì 3 marzo 2023)si è messo a rifletterenegative ottenute da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cercando di razionalizzare la situazione. Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha raccolto tantissimi pareri negativi sia dai fan sia dalla critica specializzata. Gli elementi non apprezzati sono stati molteplici, anche se l'interpretazione diè stata ampiamente apprezzata. A lui è spettato l'arduo compito d'introdurre un villain che sarà superiore, in termini d'impatto sul MCU, allo stesso Thanos e che, almeno per adesso, sembra convincere i fan. La reazione dell'attore alla ricezione del film, però, non è stata delle migliori. Durante un recente intervento al podcast Screen Talk di IndieWire (tramite Variety),...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... moviestruckers : #AntManAndTheWaspQuantumania, lo sceneggiatore risponde alle critiche su MODOK - calamarania : @Zani_Matt Dovevo andare a rivedere everything everywhere all at once con una mia amica, ce lo hanno cancellato, a… - GianlucaOdinson : Ant-Man 3, l'interprete di Quaz rivela: 'Vorrei leggere la mente di Mantis' - GianlucaOdinson : Avengers: The Kang Dynasty, le recensioni negative di Ant-Man 3 non influenzeranno la sceneggiatura | Cinema -… - GianlucaOdinson : Ant-Man 3: lo sceneggiatore parla delle scene tagliate | Cinema - -

and the Wasp: Quantumania ha raccolto tantissimi pareri negativi sia dai fan sia dalla critica specializzata. Gli elementi non apprezzati sono stati molteplici, anche se l'interpretazione di ...Jeff Loveness , lo sceneggiatore diand the Wasp: Quantumania ( non è la prima volta che lo vediamo commentare il film ), è sceso in campo per difendere l'adattamento sul grande schermo di MODOK . In base ai commenti online e ...Durante una recente intervista con CB , lo sceneggiatore diand the Wasp: Quantumania Jeff Loveness ha parlato della stesura della sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty , lasciando intendere che Namor apparirà nel film. LEGGI - Black Panther: ...

Ant-Man 3: lo sceneggiatore spiega che una popolare teoria dei fan "non è tanto fuori strada" BadTaste.it Cinema

Jonathan Majors si è messo a riflettere sulle recensioni negative ottenute da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cercando di razionalizzare la situazione.Lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è più fermo che mai sulla resa di MODOK nel film nonostante le critiche di molti fan.