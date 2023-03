Annuncio ufficiale, firma con l'Inter fino al 2027 (Di venerdì 3 marzo 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter - Calciomercato.itNe ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' Hakan Calhanoglu. Il turco ha commentato così il cammino in campionato e il larghissimo distacco ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 marzo 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell'- Calciomercato.itNe ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' Hakan Calhanoglu. Il turco ha commentato così il cammino in campionato e il larghissimo distacco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ?? #Inter | #Calhanoglu verso il rinnovo fino al 2027: 'Sono orgoglioso che l'Inter voglia rinnovarmi e la mia volon… - alessiofantini6 : @Eren7Uzumaki E ti pare che Crunchyroll ancora non abbia detto l'orario, fatto un annuncio ufficiale di trasmission… - chayun001 : RT @alexandre19935: ANNUNCIO UFFICIALE IERI DURANTE IL MIO VOLO PER ST MARTIN HO BLOCCATO E SEGNALATO TUTTE LE PERSONE DEL GIAPPONE E DEL S… - MCalcioNews : Inter: esonero Inzaghi, l’annuncio ufficiale di Zanetti - camizhillas : @NRuggiero83 @Gleek_1897 è un GL. è uscito il teaser di annuncio ma il teaser ufficiale ancora no perché a quanto s… -