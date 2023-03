Anna Oxa arriva a Domenica In? La trattativa è complessa (Di venerdì 3 marzo 2023) L’artista nella Domenica post Sanremo Anna Oxa arriva da Mara Venier a ‘Domenica In’? Le intenzioni ci sono tutte, bisogna vedere se però l’ipotesi prenderà o meno piede. Dopo la fine dell’edizione 2023, tutti i cantanti, eccetto Anna Oxa e come accade sempre sono stati ospiti da Domenica In. L’artista è stata coerente con la linea scelta: nessuna intervista data pre e durante la rassegna. Dopo, invece, è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai Due. Secondo quanto ha spiegato Davide Maggio, però, ora si sarebbe detto propensa a partecipare a Domenica In. La vicenda è però complessa con una trattava lunga e non semplici. Stando ai rumors la Oxa avrebbe chiesto un cachet troppo alto per un programma Rai (di parla di 35mila euro). Non finisce ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 marzo 2023) L’artista nellapost SanremoOxada Mara Venier a ‘In’? Le intenzioni ci sono tutte, bisogna vedere se però l’ipotesi prenderà o meno piede. Dopo la fine dell’edizione 2023, tutti i cantanti, eccettoOxa e come accade sempre sono stati ospiti daIn. L’artista è stata coerente con la linea scelta: nessuna intervista data pre e durante la rassegna. Dopo, invece, è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai Due. Secondo quanto ha spiegato Davide Maggio, però, ora si sarebbe detto propensa a partecipare aIn. La vicenda è peròcon una trattava lunga e non semplici. Stando ai rumors la Oxa avrebbe chiesto un cachet troppo alto per un programma Rai (di parla di 35mila euro). Non finisce ...

