Andrea Agnelli si è davvero dimesso? Le ultime rivelazioni cambiano tutto

Le ultime rivelazioni di Marilungo su Andrea Agnelli, mettono in discussione l'ipotesi che le sue dimissioni dal cda lo scorso anno, siano state davvero volontarie. Sono passati pochissimi giorni dall'intervista che Andrea Agnelli ha rilasciato al quotidiano olandese De Telegraaf. Un'intervista in cui l'ex numero uno della Vecchia Signora è rimasto diplomatico solo nei confronti di una vicenda giudiziaria che lo ha portato alle dimissioni non solo della Juventus, ma anche dal Cda di Exor e Stellantis. Dimissioni rivendicate con i giornalisti spiegando come fosse l'unica scelta possibile per difendersi con tranquillità e tutelare il club. Non ha avuto invece paura di esprimersi in modo forte e divisivo contro la FIFA, e i suoi ex amici.

