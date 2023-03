Andre Diprè | ”Ragazzi dite NO alla droga”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 marzo 2023)è un noto personaggio della tv e dei social Italiani che nel corso del tempo è riuscito a ritagliarsi una grande fetta di ammiratori e di contestatori. Conosciuto oggi prevalentemente per la sua associazione all'uso di droghe econduzione di una vita sregolata e fuori dagli schemi. Dopo lungo tempo immerso nei vizi,decide di fare marcia indietro e di sfruttare le sue conoscenze per informare e preparare i giovani su un mondo di cui è un grande esperto. I primi passi dinasce a Tione di Trento nel 1974. Originario di Stenico, comune in cui è cresciuto e dove riceve una ferrea educazione cattolica che lo spinge a tentare una carriera ecclesiastico-politica. Intraprende il ...