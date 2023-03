Ancora un infortunio in campo: Berrettini si ritira dall’Atp di Acapulco (Di venerdì 3 marzo 2023) Acapulco – Sette punti in sette game, poi il ritiro. Finisce così il percorso ad Acapulco di Matteo Berrettini, che ha stretto la mano a Holger Rune quando era sotto 6-0 1-0. Fin dall’inizio si vede che l’azzurro è in difficoltà. Rune serve benissimo da destra e sinistra, e risponde con altrettanta efficacia. Rivedere per credere la risposta vincente di rovescio da destra con cui indirizza il secondo game, chiuso con il primo break a zero. Il danese è più reattivo, più agile, viaggia con due marce più alte rispetto a Matteo, pesante e poco fluido negli spostamenti, lento nel far spazio alla palla quando Rune gli gioca al corpo. Sul 4-0, Berrettini fa cenno al giudice di sedia come a chiedere l’intervento del fisioterapista al cambio campo. Ma sul 40-15 cala un temporale forte quanto inatteso. Al ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023)– Sette punti in sette game, poi il ritiro. Finisce così il percorso addi Matteo, che ha stretto la mano a Holger Rune quando era sotto 6-0 1-0. Fin dall’inizio si vede che l’azzurro è in difficoltà. Rune serve benissimo da destra e sinistra, e risponde con altrettanta efficacia. Rivedere per credere la risposta vincente di rovescio da destra con cui indirizza il secondo game, chiuso con il primo break a zero. Il danese è più reattivo, più agile, viaggia con due marce più alte rispetto a Matteo, pesante e poco fluido negli spostamenti, lento nel far spazio alla palla quando Rune gli gioca al corpo. Sul 4-0,fa cenno al giudice di sedia come a chiedere l’intervento del fisioterapista al cambio. Ma sul 40-15 cala un temporale forte quanto inatteso. Al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : ?? 'L’infortunio degli Australian Open è risolto, ma non sono ancora al 100%. Le cose stanno andando bene, quindi as… - TramoMario : Ancora un infortunio per Matteo #Berrettini, prosegue il calvario degli ultimi mesi. Ok #Fritz mentre per l'Italia… - ohib16 : Ancora una cosa anche se sono le 4 del mattino su #Station19: siccome niente sembra fatto a caso, neanche una parol… - annamarone : RT @pazzamentejuve: Kaio Jorge lavora ancora a parte, in un campo secondario, per recuperare dal grave infortunio patito un anno fa. L’att… - Thats_Sere : 6 anni fa oggi, succedeva quell'infortunio se così si può chiamare, di Fernando quando cadendo ha pestato la testa… -