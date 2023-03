Ancora furti nel Sannio: ingente il bottino, rubati anche buoni postali (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo a Cupolo (Bn)- Furto in abitazione in via Dante Alighieri, nella serata di ieri nel paese sannita. Ignoti dopo essere entrati nell’abitazione, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno rubato circa 10 mila euro in contanti, buoni postali e oggetti in oro. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo a Cupolo (Bn)- Furto in abitazione in via Dante Alighieri, nella serata di ieri nel paese sannita. Ignoti dopo essere entrati nell’abitazione, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno rubato circa 10 mila euro in contanti,e oggetti in oro. Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

