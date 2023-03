Anche il New York Times omaggia Maurizio Costanzo (Di venerdì 3 marzo 2023) Maurizio Costanzo, deceduto a 84 anni, ha cambiato la tv italiana ed ha affrontato la mafia New York Times, di Gaia Pianigiani, pag. 9 Maurizio Costanzo, per decenni uno dei principali conduttori di talk show in prima serata e dei più importanti giornalisti televisivi italiani, che viveva sotto protezione della polizia da quando aveva affrontato la mafia siciliana nel 1993, è morto venerdì in una clinica di Roma. Aveva 84 anni. Aveva recentemente subito un intervento chirurgico al colon e si stava riprendendo in una clinica privata, ha dichiarato Elisabetta Soldati, addetta stampa della famiglia. La causa della morte non è stata resa nota. Prima dei suoi funerali, lunedì, è rimasto in stato di riposo per due giorni in Campidoglio, un onore riservato agli alti funzionari e alle ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 3 marzo 2023), deceduto a 84 anni, ha cambiato la tv italiana ed ha affrontato la mafia New, di Gaia Pianigiani, pag. 9, per decenni uno dei principali conduttori di talk show in prima serata e dei più importanti giornalisti televisivi italiani, che viveva sotto protezione della polizia da quando aveva affrontato la mafia siciliana nel 1993, è morto venerdì in una clinica di Roma. Aveva 84 anni. Aveva recentemente subito un intervento chirurgico al colon e si stava riprendendo in una clinica privata, ha dichiarato Elisabetta Soldati, addetta stampa della famiglia. La causa della morte non è stata resa nota. Prima dei suoi funerali, lunedì, è rimasto in stato di riposo per due giorni in Campidoglio, un onore riservato agli alti funzionari e alle ...

