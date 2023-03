Ancelotti ct del Brasile? Zico: “Magari, con lui giocano tutti bene” (Di venerdì 3 marzo 2023) Carlo Ancelotti è tornato a vincere trofei importanti al Real Madrid dopo gli anni complessi di Napoli e Liverpool (sponda Everton). Il tecnico di Reggiolo è stato capace di vincere ancora una volta la Champions League e nel suo futuro potrebbero esserci novità molto importanti. L’allenatore italiano sembra pronto a provare un’altra avventura al termine della stagione. Può dire addio al Real Madrid per diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. La Federcalcio verdeoro ha esonerato Tite dopo il Mondiale e vuole ripartire dall’ex Napoli e Milan. Carlo AncelottiZico “sceglie” Ancelotti come ct del Brasile Zico, ex leggenda del calcio brasiliano, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha commentato il possibile accordo tra Brasile e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 marzo 2023) Carloè tornato a vincere trofei importanti al Real Madrid dopo gli anni complessi di Napoli e Liverpool (sponda Everton). Il tecnico di Reggiolo è stato capace di vincere ancora una volta la Champions League e nel suo futuro potrebbero esserci novità molto importanti. L’allenatore italiano sembra pronto a provare un’altra avventura al termine della stagione. Può dire addio al Real Madrid per diventare il nuovo commissario tecnico del. La Federcalcio verdeoro ha esonerato Tite dopo il Mondiale e vuole ripartire dall’ex Napoli e Milan. Carlo“sceglie”come ct del, ex leggenda del calcio brasiliano, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha commentato il possibile accordo trae ...

