Anarchici | lettera di Cospito dal carcere | non subisco ricatti | pronto a morire contro il 41 bis

(Di venerdì 3 marzo 2023) “La mia lottail 41 bis è una lotta individuale da anarchico, non faccio e non ricevo. Semplicemente non posso vivere in un regime disumano come quello del 41 bis”, ha scritto, a fine gennaio, Alfredo, l’anarchico in sciopero della fame per protestarele condizioni carcerarie in cui si trova, in unadi due pagine ‘rimbalzata’ su alcuni profili social. “Seppellito vivo in una tomba, in un luogo di morte. Porterò avanti la mia lotta fino alle estreme conseguenze, non per un ‘ricatto’ ma perché questa non è vita – ha scrittodalmilanese di Opera dove è stato riportato qualche giorno fa dopo un ricovero in ospedale per monitorare le sue condizioni di salute, comunque non preoccupanti, dovute allo sciopero della fame ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Anarchici: lettera Cospito dal carcere, 'non subisco ricatti, porterò avanti mia lotta'** -… - TV7Benevento : Anarchici: lettera Cospito dal carcere, 'pronto a morire per far conoscere 41 bis' (2) - - TV7Benevento : Anarchici: lettera Cospito dal carcere, 'pronto a morire per far conoscere 41 bis' - - CetFabio : @fanpage La lettera “vittimista” del signore la trovo fuori luogo. Se si definisce combattente, si dovrebbe assumer… - speleodori : RT @francofontana43: Cospito dal carcere: pronto a morire contro il 41bis L'avvocato difensore: faremo ricorso ai giudici di Strasburgo. Og… -

'Oggi sono pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis, 750 persone lo subiscono senza fiatare'. E' uno dei passaggi di unache Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fama dal 20 ottobre scorso, ha scritto dal carcere di Opera a fine gennaio. Una missiva di due pagine 'rimbalzata' su alcuni profili social.'Mi avete prima mortificato come il terrorista sanguinario, poi mi avete santificato come l'anarchico martire che si sacrifica per gli altri, adesso mortificato di nuovo. Quando tutto sarà finito, non ...Inizia così lascritta dal carcere milanese di Opera da Alfredo Cospito l'anarchico in ... Se l'obiettivo dello Stato italiano è quello di farmi 'dissociare' dalle azioni deglifuori, ...

Anarchici, lettera di Cospito dal carcere: non subisco ricatti, pronto a ... Secolo d'Italia

La lettera dal carcere di Alfredo Cospito, il detenuto anarchico in sciopero della fame contro il regime di 41-bis. Nella missiva scritta nel carcere di ...È quanto si legge in una nota diffusa dal difensore dell’anarchico in sciopero della fame da oltre quattro mesi e da Luigi Manconi, presidente dell’associazione “A buon diritto”.