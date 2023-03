Analisi dell’acqua, Mastella: “Illazioni diffamatorie nei confronti del Comune, ho sporto querela” (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo una nota stampa del sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Con riferimento alle Illazioni diffamatorie, nei confronti del Comune di Benevento, del sottoscritto e di alcuni Assessori, riguardanti le recenti vicende delle Analisi dell’acqua e delle attività relative al piano di caratterizzazione concernente il campo pozzi di Pezzapiana e di Campo Mazzoni, comunico che verranno sporti consequenziali atti di querela contro i responsabili. Con l’auspicio che nelle sedi giudiziarie vengano puniti i seminatori di odio e di false notizie”, conclude la nota del sindaco Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo una nota stampa del sindaco di Benevento Clemente. “Con riferimento alle, neideldi Benevento, del sottoscritto e di alcuni Assessori, riguardanti le recenti vicende dellee delle attività relative al piano di caratterizzazione concernente il campo pozzi di Pezzapiana e di Campo Mazzoni, comunico che verranno sporti consequenziali atti dicontro i responsabili. Con l’auspicio che nelle sedi giudiziarie vengano puniti i seminatori di odio e di false notizie”, conclude la nota del sindaco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

