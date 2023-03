Ammanchi per 250mila euro su conti correnti, 6 misure cautelari (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il QRCode era sconosciuto e il tornello non si apriva: prende il via dallo Stadio Olimpico di Roma, precisamente dalla rilevazione di una serie di biglietti falsi acquistati da ignari tifosi per Roma-Juventus disputata nel gennaio 2020, l’indagine sulle frodi telematiche che vede nella veste di vittime diversi istituti di credito e i loro correntisti. Ammonta a circa 25mila euro, la truffa telematica scoperta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma che oggi, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli, ha notificato tre arresti ai domiciliari e tre obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di sei presunti appartenenti a un’organizzazione criminale che aveva la sua base nel Napoletano e che si scambiava informazioni attraverso delle chat ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il QRCode era sconosciuto e il tornello non si apriva: prende il via dallo Stadio Olimpico di Roma, precisamente dalla rilevazione di una serie di biglietti falsi acquistati da ignari tifosi per Roma-Juventus disputata nel gennaio 2020, l’indagine sulle frodi telematiche che vede nella veste di vittime diversi istituti di credito e i lorosti. Ammonta a circa 25mila, la truffa telematica scoperta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma che oggi, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli, ha notificato tre arresti ai domiciliari e tre obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di sei presunti appartenenti a un’organizzazione criminale che aveva la sua base nel Napoletano e che si scambiava informazioni attraverso delle chat ...

