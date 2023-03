Amici di Maria De Filippi: quando ricomincia lo show su Canale 5 (Di venerdì 3 marzo 2023) Amici ha subito la stessa sorte degli altri programmi di Maria De Filippi in seguito alla morte improvvisa di Maurizio Costanzo: è stato sospeso. Ma quando ricomincia su Canale 5? Domenica 5 marzo, come annuncia una clip video diffusa da Witty TV. In segno di rispetto verso la conduttrice e produttrice dello show, Mediaset ha infatti deciso di non mandare in onda i suoi programmi per tutta la settimana. L’ultima puntata del talent prima della pausa è stata registrata il 23 febbraio, il giorno precedente alla morte di Costanzo. Sarebbe dovuta andare in onda domenica 26 febbraio, ma non è stata trasmessa. La puntata in questione sarà dunque “recuperata” domenica 5 marzo. Le anticipazioni ci dicono che cinque allievi conquisteranno la maglia del serale (che prenderà il ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 3 marzo 2023)ha subito la stessa sorte degli altri programmi diDein seguito alla morte improvvisa di Maurizio Costanzo: è stato sospeso. Masu5? Domenica 5 marzo, come annuncia una clip video diffusa da Witty TV. In segno di rispetto verso la conduttrice e produttrice dello, Mediaset ha infatti deciso di non mandare in onda i suoi programmi per tutta la settimana. L’ultima puntata del talent prima della pausa è stata registrata il 23 febbraio, il giorno precedente alla morte di Costanzo. Sarebbe dovuta andare in onda domenica 26 febbraio, ma non è stata trasmessa. La puntata in questione sarà dunque “recuperata” domenica 5 marzo. Le anticipazioni ci dicono che cinque allievi conquisteranno la maglia del serale (che prenderà il ...

