Amici 22, oggi si registra l'ultima puntata: ecco la precisa richiesta fatta al pubblico quando entrerà in studio Maria De Filippi (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo il doveroso stop per il doloroso lutto che l'ha colpita, per Maria De Filippi è arrivato il momento di portare a termine i suoi impegni lavorativi. Fra qualche ora si registrerà infatti l'ultima puntata di Amici, che vedremo in onda domenica 12 marzo. Si tratta per la conduttrice della prima apparizione in video dopo la morte di Maurizio Costanzo. La puntata che andrà in onda domenica 5 marzo è stata infatti registrata prima della scomparsa del giornalista. Stando a quanto trapelato dalla pagina Twitter Amici News, la produzione del talent show ha chiesto espressamente al pubblico presente in studio di non esultare né tantomeno urlare all'ingresso della De Filippi, ma di rivolgere solo un saluto ...

