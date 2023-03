Amici 22, Maria De Filippi: la richiesta fatta al pubblico per il suo ingresso in studio (Di venerdì 3 marzo 2023) Maria De Filippi si è fermata per il lutto che l’ha colpita, la morte del marito Maurizio Costanzo, ma ora è pronta a tornare in ballo. La conduttrice infatti ha registrato oggi la puntata finale di Amici 22 che andrà in onda domenica 12 marzo. È stata fatta una precisa richiesta da parte degli autori al pubblico e cioè quello di tributare solo con un applauso, senza esultare come al solito, l’ingresso in studio della regina di Mediaset fino al passo indietro. L’annuncio arriva dai social dove la pagina Twitter di Amici News sottolinea: “All’entrata di Maria De Filippi in studio nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale”. La scelta sembrava dipesa dal rispetto per il lutto ... Leggi su cinemaserietv (Di venerdì 3 marzo 2023)Desi è fermata per il lutto che l’ha colpita, la morte del marito Maurizio Costanzo, ma ora è pronta a tornare in ballo. La conduttrice infatti ha registrato oggi la puntata finale di22 che andrà in onda domenica 12 marzo. È statauna precisada parte degli autori ale cioè quello di tributare solo con un applauso, senza esultare come al solito, l’indella regina di Mediaset fino al passo indietro. L’annuncio arriva dai social dove la pagina Twitter diNews sottolinea: “All’entrata diDeinnessuno deve urlare. Solamente un applauso formale”. La scelta sembrava dipesa dal rispetto per il lutto ...

