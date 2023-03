Amici 22, Benedetta viene eliminata ma Maria le offre un contratto (Di venerdì 3 marzo 2023) Maria De Filippi ha offerto un contratto a Benedetta dopo la sua eliminazione da Amici 22 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 marzo 2023)De Filippi ha offerto undopo la sua eliminazione da22 L'articolo proda Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SunnyLiberty : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? BENEDETTA riceve un contratto come professionista per ballare con MATTIA, rimanendo così in casett… - SunnyLiberty : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? NIVEO e BENEDETTA vengono eliminati perché sono stati gli ultimi due ad essere rimasti, dopo i 15… - chiara_stamerra : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? NIVEO e BENEDETTA eliminati ?? #AMICI22 #amicispoiler - chiara_stamerra : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? BENEDETTA riceve un contratto come professionista per ballare con MATTIA, rimanendo così in casett… - alb3rello : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? BENEDETTA riceve un contratto come professionista per ballare con MATTIA, rimanendo così in casett… -