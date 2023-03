Amici 22, anticipazioni registrazione oggi 3 marzo: ospiti, chi va al serale, giudici ed eliminati di domenica 12 marzo 2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo lo stravolgimento dei palinsesti per via della morte del grande Maurizio Costanzo, giornalista e re dei talk show scomparso a Roma una settimana fa all’età di 84 anni, ora tutto ritorna, per quanto possibile, alla normalità. Perché i programmi tv, che vedono al timone proprio sua moglie Maria De Filippi, devono andare avanti e non possono fermarsi, soprattutto ora che è periodo di scelte per Uomini e Donne e di serale per Amici 22. E proprio oggi si registrerà l’ultima e imperdibile puntata del talent show, che andrà in onda domenica 12 marzo: tra ultime sfide, maglie da consegnare ed eliminazioni. Ma cosa succederà? Ecco tutte le anticipazioni (occhio agli spoiler!). Chi va al serale e chi è stato eliminato nell’ultimo pomeridiano di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 marzo 2023) Dopo lo stravolgimento dei palinsesti per via della morte del grande Maurizio Costanzo, giornalista e re dei talk show scomparso a Roma una settimana fa all’età di 84 anni, ora tutto ritorna, per quanto possibile, alla normalità. Perché i programmi tv, che vedono al timone proprio sua moglie Maria De Filippi, devono andare avanti e non possono fermarsi, soprattutto ora che è periodo di scelte per Uomini e Donne e diper22. E propriosi registrerà l’ultima e imperdibile puntata del talent show, che andrà in onda12: tra ultime sfide, maglie da consegnare ed eliminazioni. Ma cosa succederà? Ecco tutte le(occhio agli spoiler!). Chi va ale chi è stato eliminato nell’ultimo pomeridiano di ...

