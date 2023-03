‘Ameba mangia cervello’, uomo infettato muore “dopo aver sciaquato il naso con l’acqua del rubinetto” (Di venerdì 3 marzo 2023) dopo i casi registrati la scorsa estate, torna la paura per una morte causate dall’ameba “mangia cervello”. Siamo in Florida, contea di Charlotte. Stando alla nota diffusa dal Dipartimento della Salute, un uomo ha contratto la “Naegleria fowleri” “probabilmente a seguito di pratiche di risciacquo dei seni nasali con acqua di rubinetto”. E sempre nella nota si legge che “è in corso un’indagine epidemiologica per capire le circostanze specifiche dell’infezione“. Non si conoscono le generalità della vittima. L’infezione da ameba “mangia cervello”, non contagiosa, è di solito fatale e, stando al Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), solo cinque persone sono sopravvissute dal 1962 al 2021. Il protista, che vive principalmente in laghi, fiumi, canali e stagni d’acqua dolce, può ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023)i casi registrati la scorsa estate, torna la paura per una morte causate dall’ameba “cervello”. Siamo in Florida, contea di Charlotte. Stando alla nota diffusa dal Dipartimento della Salute, unha contratto la “Naegleria fowleri” “probabilmente a seguito di pratiche di risciacquo dei seni nasali con acqua di”. E sempre nella nota si legge che “è in corso un’indagine epidemiologica per capire le circostanze specifiche dell’infezione“. Non si conoscono le generalità della vittima. L’infezione da ameba “cervello”, non contagiosa, è di solito fatale e, stando al Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), solo cinque persone sono sopravvissute dal 1962 al 2021. Il protista, che vive principalmente in laghi, fiumi, canali e stagni d’acqua dolce, può ...

