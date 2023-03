Ameba mangia cervello nell'acqua di rubinetto: muore dopo risciacquo nasale (Di venerdì 3 marzo 2023) Il parassita torna a uccidere negli Stati Uniti. Le autorità: 'Usate acqua distillata per i risciacqui nasali, attenzione a nuotare in laghi e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Il parassita torna a uccidere negli Stati Uniti. Le autorità: 'Usatedistillata per i risciacqui nasali, attenzione a nuotare in laghi e ...

