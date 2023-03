Ameba mangia-cervello nell’acqua del rubinetto: morto un uomo (Di venerdì 3 marzo 2023) In Florida un uomo è morto a causa del probabilmente consumo di acqua del rubinetto contente l’Ameba “mangia-cervello”, nota nel mondo della scienza come Naegleria fowleri. uomo beve l’acqua del rubinetto e muore Ph Credit Greenplanner.itÈ successo a Charlotte Country, in Florida, un uomo è morto per il probabilmente consumo di acqua corrente dal rubinetto contenente la microscopica Ameba Naegleria fowleri, più conosciuta come “mangia-cervello”. A rende pubblico l’episodio avvenuto lo scorso febbraio è stato il dipartimento della salute dello Stato. Le autorità sanitarie hanno dichiarato in un comunicato che la persona deceduta era stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 marzo 2023) In Florida una causa del probabilmente consumo di acqua delcontente l’”, nota nel mondo della scienza come Naegleria fowleri.beve l’acqua dele muore Ph Credit Greenplanner.itÈ successo a Charlotte Country, in Florida, unper il probabilmente consumo di acqua corrente dalcontenente la microscopicaNaegleria fowleri, più conosciuta come “”. A rende pubblico l’episodio avvenuto lo scorso febbraio è stato il dipartimento della salute dello Stato. Le autorità sanitarie hanno dichiarato in un comunicato che la persona deceduta era stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : ??'STATI UNITI Acqua del rubinetto per i lavaggi nasali: muore per l’infezione da ameba mangia cervello di Cristina… - TerrinoniL : Ameba mangia cervello nell'acqua del rubinetto: uomo morto in Florida - Italia_Notizie : Acqua del rubinetto per i lavaggi nasali: muore per l’infezione da ameba mangia cervello - Corriere : Acqua del rubinetto per i lavaggi nasali: muore per l’infezione da ameba mangia cervello - Luxgraph : Acqua del rubinetto per i lavaggi nasali: muore per l’infezione da ameba mangia cervello #corriere #news #2022… -