Ameba mangia cervello nell'acqua del lavandino: fa un lavaggio nasale, rimane infettato e muore (Di venerdì 3 marzo 2023) In Florida un uomo è morto dopo aver effettuato dei lavaggi nasali con l'acqua del rubinetto di casa, contaminata da un microrganismo chiamato "Naegleria fowleri", comunemente conosciuto come Ameba mangia cervello. I funzionari dell'agenzia sanitaria di Charlotte, nel sud-ovest della Florida, affermano che esiste una correlazione tra i due eventi: altri casi sono stati registrati negli Stati Uniti per colpa della rete idrica non a norma. Nel 2018 a Seattle una donna contrasse una infezione simile utilizzando un irrigatore nasale. Il Naegleria fowleri è un parassita che misura 20 millesimi di millimetro ed ha una struttura molto semplice. Può infettare diversi animali, in particolare mammiferi: l'uomo rischia di contrarlo nuotando in fiumi o laghi di acqua calca o tiepida, ma anche attraverso lavaggi nasali con acque ...

